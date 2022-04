Golf, Masters: Scheffler davanti a tutti, crolla Tiger Woods

ROMA - Negli Usa, anche dopo il "moving day", Scottie Scheffler - numero 1 mondiale - con un parziale di 71 (-1) su un totale di 207 (69 67 71, -9), è rimasto al comando della classifica del The Masters. All'Augusta National Golf Club (par 72), l'americano - quando mancano 18 buche dal termine della competizione - ha tre colpi di vantaggio sull'australiano Cameron Smith (sesto nel world ranking), risalito dalla sesta alla seconda posizione con 210 (-6) grazie al miglior score di giornata (68, -4, con sei birdie e due bogey). Mentre Tiger Woods lotterà solo per ottenere il miglior risultato possibile. Il californiano è infatti scivolato dalla 19° alla 41° posizione (223, +7), complice un terzo giro in 78 (+6), che rappresenta il suo punteggio più alto in 93 round giocati al Masters: "Non mi sono sentito a mio agio nel colpire la pallina. Nulla sembrava funzionare, dalla mia postura alla mia mano destra, ho tirato troppi putt e non è stata la mia giornata", le dichiarazioni di Woods.