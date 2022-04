Forbes: "Masters, 142 milioni di ricavi ma potevano essere di più"

Secondo un rapporto di "Forbes", il The Masters nel 2022 avrebbe generato ricavi per 142 milioni di dollari, ma potrebbe fare molto di più. Basti pensare che lo US Open, altro Major di golf maschile, quest'anno potrebbe produrre 160.000.000 di guadagni. L'Augusta National rispetto al 2021 ha aumentato il montepremi del Masters Tournament, passato dagli 11.500.000 del 2021 ai 15.000.000 di questa edizione, di cui 2.700.000 sono andati al vincitore, Scottie Scheffler. Tant'è, per scelta, il torneo ha solo sei sponsor e parte di quel denaro, per Forbes, andrebbe ai media partner, CBS ed ESPN, per coprire i costi di produzione del torneo. E se lo US Open raccoglierà 93 milioni solo per quel che riguarda i diritti tv nazionali, il Masters su questa voce, nell'America del Nord, non incassa alcunché. Visto che gli accordi con CBS ed ESPN consentono all'Augusta National il controllo completo della trasmissione dell'evento in cambio di nessun compenso. È una scelta precisa del Club (privato), tra i più esclusivi al mondo, che sembra accontentare anche l'intenzione dei soci. Tant'è, per Forbes, "se l'Augusta National decidesse di aprirsi maggiormente agli sponsor e alle tv, il torneo potrebbe generare 269 milioni in più di ricavi".