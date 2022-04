Ryder Cup 2023 a Roma, Chimenti: "Abbonamenti sold-out in 24 ore"

ROMA - Il presidente della Federazione Italiana Golf Franco Chimenti , intervenendo al convegno Albergatore Day organizzato dalla Federalberghi di Roma, ha affermato che per la prossima Ryder Cup , in programma nella Capitale nel 2023, "c'è stato un overbooking dei biglietti, con gli abbonamenti settimanali esauriti in 24 ore".

The Masters: trionfa Scheffler

Spaun vince il Texas Open

Chimenti: "Ryder Cup avvantaggia l'indotto economico"

"In Italia arriveranno golfisti da tutto il mondo e il nostro Paese potrà beneficiare di un turismo high-spending, a vantaggio dell'indotto economico diretto e indiretto", sostiene Chimenti, che aggiunge: "L'Italia è terra di culto e cultura e Roma è la capitale del mondo. Da cittadino romano sono fiero che la Ryder Cup - la competizione golfistica a squadre più prestigiosa, con audience televisiva nell'edizione 2018 di oltre 600 milioni di telespettatori e 192 Paesi collegati in diretta - verrà ospitata dalla Città Eterna, unica al mondo per fascino e storia. Poter ospitare la sfida Europa-Usa è un onore per Roma. Il movimento golfistico italiano - ha sottolineato concludendo l'intervento - intanto continua a crescere: i dati parziali del tesseramento 2022 parlano di un incremento del 10,42% rispetto a un anno fa. Il golf, che resta lo sport individuale più praticato al mondo, si conferma dunque sempre più accessibile, e la sua popolarità cresce di giorno in giorno in Italia.