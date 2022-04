Golf, Tiger Woods a Pro-Am in Irlanda a luglio

Non solo la 150esima edizione del The Open, quarto e ultimo Major maschile del 2022 in programma dal 14 al 17 luglio in Scozia. Tiger Woods, dopo il rientro in campo al The Masters, giocherà pure, dal 4 al 5 luglio all'Adare Manor di Limerick, in Irlanda, la JP McManus Pro-Am che vedrà esibirsi tanti campioni di golf, anche del passato. L'evento andrà in scena proprio dieci giorni prima dell'inizio del The Open. E con il campione californiano in Irlanda, tra gli altri, ci saranno pure Rory McIlroy, Jon Rahm, Collin Morikawa, Dustin Johnson, Bryson DeChambeau, Brooks Koepka e Justin Thomas. La Pro-Am a cui prenderà parte Woods è ospitata da John Patrick McManus, uomo d'affari irlandese, proprietario di cavalli da corsa e tra i principali azionisti di maggioranza del Manchester United fino al 2005.