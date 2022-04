Ranking Golf, Scheffler in testa. Spieth, un trionfo che vale la Top 10

TORINO - Lo statunitense Scottie Scheffler (9.9845) è sempre al primo posto nel ranking. Alle sue spalle, con 7.8872, il californiano Collin Morikawa, secondo davanti allo spagnolo Jon Rahm, terzo (7.8416). Torna nella Top Ten Jordan Spieth grazie al successo all'RBC Heritage (69 68 68 66) nel derby americano con Patrick Cantlay (66 67 70 68): per lui è il 13esimo titolo in carriera (cifra comprensiva di 3 Major) sul PGA Tour. A Hilton Head Island, in South Carolina, il texano - dopo che entrambi hanno chiuso le 72 buche regolamentari in 271 (-13) colpi - ha avuto la meglio sul connazionale al termine di un ultimo round all'insegna dello spettacolo sul percorso dell'Harbour Town Golf Links (par 71).

Il successo di Spieth

Il texano con l'affermazione in South Carolina è passato dalla 20esima alla decima posizione con un totale di 5.1541 punti. Un trionfo arrivato anche grazie al sostegno della moglie Annie, decisiva ai fini dell'exploit del marito, che dopo un putt fallito nel "moving day" era caduto nella disperazione: "Ero sconvolto e non riuscivo a capacitarmene. Mi ha detto che, ogni volta dopo aver sbagliato un colpo, avrei dovuto prendermi cinque secondi per pensare e resettare tutto. Mi ha spronato e dato la forza per reagire". Cantlay guadagna comunque due posizioni e ora è quarto (7.4996). Passo indietro per il norvegese Viktor Hovland (7.3768) e per l'australiano Cameron Smith (7.3117), rispettivamente al quinto e al sesto posto.

Gli italiani in classifica

Molto lontani gli azzurri. Il primo dei gli italiani è infatti il vicentino Guido Migliozzi 137esimo con 1.2060 punti, mentre il torinese Francesco Molinari è 194esimo con 0.9172 e precede in classifica il pugliese Francesco Laporta, 198esimo con 0.8871.