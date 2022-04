Internazionali d'Italia 2022, Fiorellini favorita tra le donne

TORINO - Dal 27 al 30 aprile prenderanno il via a Torino i Campionati Internazionali d'Italia che vedranno in gara alcuni tra i migliori dilettanti al mondo. L'evento maschile si giocherà al Circolo Golf Torino-La Mandria, quello femminile al Royal Park I Roveri. Lo scorso anno in Puglia, nel torneo maschile, a imporsi fu Gregorio De Leo (passato poi al professionismo lo scorso settembre, in occasione dell'Open d'Italia) che staccò di sette colpi Marco Florioli. Proprio il bergamasco Florioli sarà tra i principali favoriti al titolo