Messico Open, Rahm fa subito lo show: in testa con 5 americani

ROMA - E' subito Jon Rahm show al Messico Open. Il numero 2 mondiale guida il leaderboard al fianco di cinque americani (Jonathan Byrd, Brendon Todd, Trey Mullinax, Bryson Nimmer e Kurt Kitayama) dopo il primo round con uno score di 64 (-7) colpi, avvalorato da un eagle e cinque birdie. E' quindi bagarre in testa alla classifica, con lo spagnolo che ha realizzato il suo 43esimo round bogey free sul circuito e per l'ottava volta ha fatto registrare un giro migliore o pari a 64 colpi. Lo statunitense Scott Gutschewski, invece, ha firmato una "hole in one" alla buca 5 (par 3), utilizzando un ferro 7 da 164 yards.