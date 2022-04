Tiger Woods, prova a Tulsa in vista del Pga Championship

Come accaduto prima del Masters, quando in gran segreto decise di andare a effettuare una prova campo all'Augusta National, Tiger Woods in vista del PGA Championship, secondo Major maschile del 2022 in programma dal 19 al 22 maggio a Tulsa (Oklahoma), ha deciso di effettuare un nuovo test. E lo ha fatto proprio al Southern Hills Country Club, "teatro" del PGA Championship 2022, lì dove "The Big Cat" nel 2007 ha vinto per la quarta volta l'ambito torneo. Woods ha giocato 18 buche, trovando buone sensazioni sul green. Iscritto all'evento, il californiano farà di tutto per essere in campo a Tulsa. E i Major - dopo il grave incidente d'auto a Los Angeles, che ne ha messo a rischio la sua carriera e portato successivamente alla decisione di giocare solo i grandi tornei - sembrano essere il futuro del californiano, pronto a tornare a stupire. Ancora.