Rahm resta al comando del Mexico Open e vede il successo

ROMA - Jon Rahm resta al comando del Mexico Open anche dopo il 'moving day' e insegue il settimo successo (cifra comprensiva di un Major, lo US Open 2021) in carriera sul PGA Tour. Rahm - 27enne di Barrika - sogna un successo 'wire-to-wire'. In testa dal primo giro, per la sesta volta nella sua carriera guida un torneo del PGA Tour dopo 54 buche. Grande favorito della vigilia, l'iberico vuole chiudere in bellezza il Mexico Open per tornare a mettere nel mirino la leadership mondiale (che a lungo gli è appartenuta), sottrattagli da Scottie Scheffler.