Golf, torna il Ladies Italian Open: dieci azzurre in gara

È la Regione europea dello sport 2022 e, per il secondo anno consecutivo, il Piemonte sarà anche la casa del Ladies Italian Open presented by Regione Piemonte. La cui 26esima edizione, inserita nel calendario del Ladies European Tour, il più importante circuito europeo femminile, si giocherà da giovedì 2 a sabato 4 giugno al Golf Club Margara di Fubine Monferrato (Alessandria). Lì dove nel 2021 la competizione festeggiò un quarto di secolo (ritornando protagonista sette anni dopo l'ultima volta), le regine del golf continentale si contenderanno un montepremi di 200.000 euro. Uno show per tutti, dall'ingresso libero e gratuito, in accordo con l'official advisor Infront. E che vedrà in gara anche 10 azzurre (contro le nove di 12 mesi fa). A difendere il titolo sarà invece la francese Lucie Malchirand.