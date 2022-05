Wells Fargo: Day leader dopo il primo turno, Molinari 60°

A Potomac (Usa), nel Maryland, Francesco Molinari ha chiuso il primo giro del Wells Fargo Championship al 60° posto con uno score di 69 (-1) colpi. Sul percorso del TPC Potomac at Avenel Farm (par 70), il torinese (partito dalla buca 10) nelle prime cinque giocate ha trovato poca regolarità realizzando un birdie, con un bogey e un doppio bogey. Poi, il vincitore dell'Open Championship 2018, ha cambiato marcia trovando altri tre birdie (senza più perdere colpi), di cui uno alla 9 (l'ultima del suo round). Nel torneo del PGA Tour, in testa alla classifica c'è, con un parziale di 63 (-7), Jason Day. Già campione del Wells Fargo nel 2018, ha firmato otto birdie, con un bogey. L'australiano è tallonato dall'americano Joel Dahmen, secondo con 64 (-6). Equilibrio al terzo posto (65, -5), condiviso dagli statunitensi Matthew Wolff e Danny McCarthy, ma anche dagli inglesi Aaron Rai e Callum Tarren, oltre che dal francese Paul Barjon. Per quel che riguarda gli altri big, occupano invece la 17ª posizione, tra gli altri, con uno score di 67 (-3), il nordirlandese Rory McIlroy (campione in carica, ha conquistato già tre volte il Wells Fargo Championship), lo spagnolo Sergio Garcia e l'americano Max Homa (ha fatto suo il torneo nel 2019).