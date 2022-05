Pga Championship, trionfa Thomas: Zalatoris ko al playoff

Cinque anni dopo la prima volta, l'americano Justin Thomas (67 67 74 67) torna a vincere negli Usa il PGA Championship superando con un par, alla terza buca del play-off, il connazionale Will Zalatoris (66 65 73 71), secondo con beffa. Entrambi hanno chiuso le 72 buche regolamentari con un totale di 275 (-5) colpi ma, allo spareggio, l'ha spuntata Thomas che, grazie a questa affermazione, è passato così dalla nona alla quinta posizione del ranking mondiale. A Tulsa , in Oklahoma , torneo deludente per Francesco Molinari , solo 55° con 288. "Sono felice e orgoglioso. È stato un torneo strano e dal finale incredibile. Ora voglio godermi questa gioia speciale", la soddisfazione di Thomas.

Thomas, le congratulazioni di Woods

Sul percorso del Southern Hills CC (par 70), lì dove 15 anni fa s'è imposto per la quarta e ultima volta Tiger Woods (costretto a ritirarsi dopo il terzo round), a trionfare è stato quello che "The Big Cat" considera come "il fratello che non ho mai avuto". E proprio Woods è stato tra i primi a complimentarsi con il 29enne di Louisville. "Grandi congratulazioni a te per averci creduto fino all'ultimo", il tweet riservato dal californiano a Thomas. Per Thomas si tratta della 15esima vittoria (in 191 presenze) sul PGA Tour (cifra comprensiva di 2 Major), dove vince da sette stagioni consecutive. Era dal 2011 (Keegan Bradley su Jason Dufner) che il PGA Championship non si decideva al play-off. L'ex numero 1 al mondo è diventato così il sesto golfista, dalla seconda guerra mondiale, a raggiungere quota 15 successi sul PGA Tour prima di compiere 30 anni.