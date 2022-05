Ryder Cup a Roma, Edoardo Molinari sarà vicecapitano del team Europa

ROMA - La Ryder Cup 2023, in programma a Roma, si tinge sempre più d'azzurro. Henrik Stenson, capitano del team Europe alla 44ª edizione della Ryder Cup, in programma il prossimo anno sul percorso del Marco Simone Golf & Country Club, ha scelto Edoardo Molinari quale secondo vicecapitano del Vecchio Continente. Il torinese va dunque ad aggiungersi al danese Thomas Bjorn e avrà anche il compito di fornire supporto statistico allo svedese Stenson.

Ryder Cup, le parole di Stenson e Molinari

"Sono molto convinto delle sue competenze statistiche e del suo potenziale. Ne abbiamo iniziato a parlare da mesi. Il fatto che sia italiano è un bonus, ma non l’unico motivo per cui l’ho scelto", le parole di Stenson in conferenza stampa. Molinari, invece, ha ammesso di essere "orgoglioso di essere stato scelto e lavorerò duramente per preparare questa Ryder Cup e dare il mio contributo".