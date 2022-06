Johnson e McDowell presenti al LIV Golf Series: lo sponsor li scarica

ROMA - La partecipazione al primo torneo della Superlega araba (la LIV Golf Series) in programma dal 9 all'11 giugno al Centurion GC di Londra è costata uno sponsor a Dustin Johnson e Graeme McDowell. L'americano e il nordirlandese sono stati infatti scaricati dalla Royal Bank of Canada (RBC) con un freddo comunicato: "Auguriamo loro ogni bene per gli impegni futuri".