Pga Tour, Memorial: Molinari bene a metà. Matsuyama squalificato

Negli Usa, è subito grande equilibrio al The Memorial Tournament, tra i tornei più importanti del PGA Tour. A Dublin (Ohio), dopo il primo round, ci sono sei golfisti in testa alla classifica: gli americani Cameron Young, Luke List, Davis Riley, il canadese Mackenzie Hughes, il sudcoreano Kyoung-Hoon Lee e l'australiano Cameron Smith. Al Muirfield Village Golf Club (par 72), a "casa" di Jack Nicklaus, è invece 34° con 71 (-1) il torinese Francesco Molinari. Unico azzurro in gara, ha giocato una prova quasi impeccabile fino alla quindicesima buca, poi alla 16 e alla 17 ha pagato a caro prezzo due errori che gli hanno fatto perdere colpi e terreno. Cinque birdie e quattro bogey per il vincitore dell'Open Championship 2018 che condivide la 34ª posizione con altri big quali, tra gli altri, Collin Morikawa e Viktor Hovland. Dopo quella di Lorenzo Gagli in Germania, al Porsche European Open e sul Dp World Tour, ancora una squalifica, questa volta sul PGA Tour. Il giapponese Hideki Matsuyama è stato costretto a lasciare la competizione per via di un bastone non conforme al regolamento, sulla cui faccia sono state apparentemente segnate delle linee con vernice.