Pga Tour, Memorial: Molinari vola al 4° posto, Horschel vicino al titolo

DUBLIN (Stati Uniti) - Francesco Molinari continua a macinare gioco e colpi negli Stati Uniti. Dopo il "moving day" del Memorial Tournament, tra i tornei più importanti del Pga Tour, il torinese è attualmente 4° con uno score di 209 (71 68 70, -7), distante sei colpi dalla vetta occupata da Billy Horschel, autore di una prova super e nuovo leader con 203 (70 68 65, -13). Al Muirfield Village Golf Club (par 72) di Dublin - in Ohio - Molinari ha guadagnato altre cinque posizioni grazie a un parziale chiuso in 70 (-2), con quattro birdie e due bogey. A secco di successi dal marzo 2019 (Arnold Palmer Invitational), il piemontese negli Stati Uniti è in corsa per il titolo. Anche se Horschel, con un giro in 65 (-7), con sette birdie, ha preso il largo. In 54 buche giocate l'americano, vincitore della FedEx Cup nel 2014, ha fatto registrare un solo bogey, peraltro nel round di apertura della competizione. E ora precede in classifica l'australiano Cameron Smith (numero 3 al mondo e in testa fino a metà gara), secondo con 208 (-8) al fianco di Aaron Wise. Nella Top 10, settimo con 210 (-6), c'è anche Patrick Cantlay, campione uscente (ha vinto il torneo non solo nel 2021 ma anche nel 2019) e miglior giocatore del Pga Tour lo scorso anno. Più distante invece Rory McIlroy, 15° con 212 (-4) davanti a Jordan Spieth, 19° con 213 (-3). Niente da fare per Jon Rahm. A segno in questo evento nel 2020, lo spagnolo (secondo nel world ranking), negli Usa è solo 35° con 215 (-1).