Golf, ranking: Scheffler rimane in vetta, Cantlay terzo

Il successo negli Usa al The Memorial Tournament (PGA Tour) lancia l'americano Billy Horschel dalla 17ª alla 11ª posizione del world ranking avvicinandosi dunque alla Top 10. In vetta alla classifica mondiale c'è però il solito Scottie Scheffler, inseguito da Jon Rahm, secondo. Sale al terzo posto invece Patrick Cantlay che relega al quarto Cameron Smith e, al quinto, Collin Morikawa. Passo indietro anche per Justin Thomas, sesto. Con l'exploit al Porsche European Open (DP World Tour), il finlandese Kalle Samooja ha staccato il pass per lo US Open (16-19 giugno a Brookline) balzando dalla 234ª alla 139ª posizione al mondo. Tra gli azzurri, Francesco Molinari ha guadagnato sedici posizioni passando dalla 190ª alla 174ª piazza.