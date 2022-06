Al via la Superlega araba: c'è Mickelson, ma non Woods

Senza Tiger Woods, ma con Phil Mickelson. La Superlega araba comincerà la sua avventura con il primo degli otto tornei del 2022. Dal 9 all'11 giugno al Centurion Golf Club di Londra ci sarà la prima sfida tra i protagonisti del golf. Su tutti Phil Mickelson, che torna sul green dopo una lunga assenza. Il californiano ha giocato il suo ultimo torneo a febbraio. "Sono pronto a tornare a fare quello che più amo. Dopo 32 anni di carriera, questo percorso rappresenta un nuovo inizio non solo per me ma in generale per il golf. Ho uno spirito rinnovato e mi scuso con tutte le persone che ho offeso recentemente con i miei commenti", ha scritto su Twitter.