Tiger Woods rinuncia all'Us Open: l'annuncio su Twitter

Tiger Woods ha rinunciato al 122esimo US Open, in programma al Country Club di Brookline, nel Massachusetts, dal 13 al 19 giugno. "Il mio corpo ha bisogno di più tempo per per rinforzarsi in vista di un major. Spero e ho intenzione essere pronto per giocare il mese prossimo in Irlanda al JPProAm e quindi al The Open. Non vedo l'ora di tornare!" ha scritto Woods su Twitter. A causa dei dolori alla gamba destra, quella maggiormente compromessa nel grave incidente d'auto del febbraio 2021, il quindici volte campione Major si è ritirato lo scorso 21 maggio prima dell'ultimo giro del PGA Championship a Southern Hills (Oklahoma). Ora ha un mese di tempo per tornare in forma con l'obiettivo di presentarsi pronto al British Open che comincerà il 10 luglio.