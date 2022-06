Golf, Us Open: Morikawa e Dahmen prendono il comando

Collin Morikawa, doppio vincitore di Majors, e l'inatteso Joel Dahmen, 130° al mondo, occupano insieme la testa degli US Open di golf, dopo il secondo round a Brookline (Massachusetts), nonostante il pressing di Rory McIlroy e Jon Rahm, campione in carica. "Finora nessuno è riuscito a scappare davvero. Ma sai una cosa, in questo momento il mio gioco è davvero buono. Gli ultimi giorni mi hanno dato un po' di fiducia per questo fine settimana e spero di poter fare la differenza in un modo o nell'altro", ha detto il 25enne americano, vincitore del PGA Championship nel 2020 e del British Open nel 2021. Se vincesse, Morikawa diventerà il primo giocatore a trionfare in tre diverse major in altrettanti anni da Tiger Woods: "Non voglio parlarne troppo. Devo concentrarmi sul mio prossimo giorno, attenermi al mio piano di gioco e assicurarmi di non rimanere senza fiato".