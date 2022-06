Us Open, trionfo Fitzpatrick. Buona la prova di Migliozzi

Matt Fitzpatrick trionfa agli US Open e conquista il suo primo titolo major sullo stesso percorso in cui aveva vinto il titolo US Amateur nove anni prima. Con un giro finale in 68 colpi, l'inglese ha chiuso a -6 (274) al The Country Club precedendo di un solo colpo Will Zalatoris e Scottie Scheffler. Fitzpatrick diventa così il primo inglese a vincere gli US Open da Justin Rose al Merion nel 2013. Inoltre, si unisce a Jack Nicklaus come vincitore sia degli US Open che degli Amateur sullo stesso percorso. Buona prova per l'azzurro Guido Migliozzi (ultimo giro in 66 colpi), che chiude a +2 (282) a ridosso delle prime posizioni.