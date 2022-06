Nadal super anche nel golf: 5° posto nel campionato delle Baleari

Non solo tennis, Rafael Nadal è anche un ottimo golfista. Il mancino di Manacor, che nella sua splendida carriera ha messo in bacheca ben 22 Slam, ha mostrato un buon feeling anche sul green posizionandosi al quinto posto al Campionato assoluto di golf delle Baleari. Al Club de Golf Son Servera, in Spagna, il maiorchino ha chiuso la competizione - vinta da Marc Bisellach Servera - con uno score di 154 (+10) colpi. Per lui, però, adesso è tempo di pensare a Wimbledon, dove insegue una vittoria che manca dal 2010 - ha vinto solo due volte sull'erba londinese, la prima nel 2008 -.