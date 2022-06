Record di incassi per Scheffler: oltre 12,8 milioni guadagnati nel 2022

Una stagione da incorniciare per Scottie Scheffler. La rivelazione del golf e numero uno al mondo, ha portato a casa risultati straordinari sul campo (l'ultimo è il secondo posto negli Us Open) e guadagni record: con 12.896.849 di dollari incassati nel 2022 , ha fatto registrare il primato di vincite in una sola stagione per un golfista.