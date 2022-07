Barbasol Championship, il maltempo condiziona il secondo round

NICHOLASVILLE (Stati Uniti) - Prima la decisione di posticipare di due ore l'inizio del giro a causa della nebbia. Poi, uno stop di oltre tre ore per forti temporali e pericolo di fulmini. Quindi il rientro in Club House per l'arrivo dell'oscurità. Negli Usa, il secondo round del Barbasol Championship è stato caratterizzato dal maltempo e riprenderà soltanto oggi. Verdetti dunque rinviati, con il canadese Adam Svensson che, al momento, è sempre in testa alla classifica con un totale di 129 (62 67, -15) colpi. A Nicholasville (Kentucky) dietro di lui, sul "-13" ma con ancora cinque buche da ultimare, c'è l'americano Trey Mullinax, secondo. Sul percorso del Keene Trace Golf Club (par 72), Renato Paratore insegue la rimonta. Solo otto le buche giocate dal romano nel secondo giro, con tre birdie e un bogey. Sul "+1" di totale, l'azzurro ha chiuso le prime 18 buche in 144ª posizione e ora è provvisoriamente 137°. Servirà un finale da campione a Paratore per provare a superare il taglio, in un evento organizzato in combinata da PGA Tour e DP Tour.