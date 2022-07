Ryder Cup 2023, ufficiale: Stenson rimosso dell'incarico

ROMA - Ora è ufficiale, ed è una notizia pesantissima per la Ryder Cup 2023: Henrik Stenson è stato sollevato dall'incarico di capitano del team Europe verso la sfida agli Usa in programma a Roma il prossimo anno e si appresta ad entrare nella Superlega araba. La LIV Golf ha convinto lo svedese, che solo quattro mesi fa aveva firmato un contratto con la Ryder Cup Europe, con tanto di penale in caso di rescissione. E adesso la Ryder Cup Europe sarà chiamata a individuare una nuova guida per il Vecchio Continente, con il norvegese Thomas Bjorn (attualmente tra i vicecapitani insieme ad Edoardo Molinari) che potrebbe spuntarla.

Il comunicato su Stenson

Questo il comunicato ufficiale con il quale Stenson è stato sollevato dall'incarico: "La Ryder Cup Europe conferma oggi che il mandato di Henrik Stenson come Capitano del Team Europe per la Ryder Cup 2023 al Marco Simone Golf and Country Club di Roma, in Italia, dal 25 settembre al 1 ottobre 2023, è terminato con effetto immediato. Alla luce delle decisioni prese da Henrik in relazione alle sue circostanze personali, è diventato chiaro che non sarà in grado di adempiere ad alcuni obblighi contrattuali nei confronti della Ryder Cup Europe a cui si era impegnato prima del suo annuncio come Capitano martedì 15 marzo 2022, e quindi non gli è possibile continuare nel ruolo di Capitano. La conferma del nuovo Capitano della Ryder Cup europea 2023 sarà fatta a tempo debito. La Ryder Cup Europe non farà ulteriori commenti su alcun aspetto del processo fino a quel momento".