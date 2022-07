Golf, Superlega araba: Stenson in fuga in New Jersey

Al debutto nella Superlega araba, Henrik Stenson è vicino dal conquistare il titolo al LIV Invitational Bedminster. In New Jersey e sul percorso del Trump National GC (par 71), lo svedese ad un giro dal termine della competizione è rimasto da solo al comando della classifica con uno score di 133 (64 69, -9) colpi, tre di vantaggio nei confronti dell'americano Dustin Johnson (ex numero 1 mondiale), 2° con 136 (-6). Perde terreno lo statunitense Patrick Reed (che aveva chiuso il primo round in testa al fianco di Stenson), ora 3° con 137 (-5) al fianco del connazionale Talor Gooch e del messicano Carlos Ortiz. Dopo essere stato sollevato dall'incarico di capitano del team Europe alla Ryder Cup 2023, per aver accettato la corte della Superlega araba, Stenson sogna l'impresa a Bedminster. Il 46enne di Goteborg negli Usa vede il traguardo in un evento che garantisce un montepremi di 4 milioni di dollari. Nel torneo a squadre, il team "4 Aces GC" composto da Reed, Johnson, Pat Perez e Gooch con un totale di "-20" è in fuga e vanta sei colpi di vantaggio nei confronti del "Majesticks GC" capitanato da Lee Westwood, con Stenson, Ian Poulter e Sam Horsfield.