"Mickelson da record: nel 2022 guadagna più di Messi!"

Phil Mickelson, che ha vinto sei major e conquistato 45 successi nel PGA Tour in carriera, dopo avere perso diversi sponsor, sarebbe stato in qualche modo 'rifocillato' dalla Lega Araba di golf che gli ha messo in tasca 200 milioni. In tutto, il 52enne golfista avrebbe incassato 138 milioni di dollari nell'ultimo anno, divenendo lo sportivo più pagato al mondo nel 2022, meglio di stelle del calcio come Lionel Messi (130 milioni di dollari nel 2021). Lo riporta il sito online di Forbes, specificando che sette tra i 10 golfisti più pagati al mondo nel 2022 farebbero parte della Superlega araba. Il californiano precede i connazionali Dustin Johnson e Bryson DeChambeau, rispettivamente al secondo e al terzo posto. Al quarto, c'è Brooks Koepka, con Tiger Woods fermo al quinto. 'The Big Cat', insieme a Rory McIlroy (sesto) e a Jordan Spieth (ottavo), è l'unico a non far parte della LIV Golf. Chiudono la classifica Sergio Garcia (settimo), Patrick Reed (nono) e Charl Schwartzel (decimo). Secondo Forbes, "la LIV Golf ha aumentato - da maggio - i guadagni dei 10 giocatori più pagati di circa 370 milioni di dollari, portando il loro bottino a una cifra record di 650.000.000".