Omega European Masters, otto azzurri presenti: Paratore tra i favoriti

Il DP World Tour dalla Repubblica Ceca si sposta in Svizzera per l'Omega European Masters. Il torneo, in programma dal 25 al 28 agosto al Crans-sur-Sierre GC di Crans Montana, vedrà in gara otto italiani: Renato Paratore, tra i favoriti della vigilia e in un buon momento di forma (per lui due Top 5 e un 13° posto nelle ultime tre gare giocate), Guido Migliozzi, Francesco Laporta, Edoardo Molinari, Nino Bertasio, Lorenzo Gagli, Andrea Pavan ed il giovane amateur Filippo Celli (reduce dal 7° posto nell'ISPS Handa World Invitational e vincitore della Silver Medal, quale miglior dilettante, al The Open). Occasione importante per gli azzurri in un torneo - il montepremi è di 2 milioni di euro - che ha parlato già otto volte italiano. L'ultimo successo nell'evento risale però al 1997 quando a imporsi fu Costantino Rocca (runner up, peraltro, nel 1995). Poi, sono arrivati i secondi posti di Francesco Molinari (2006), Edoardo Molinari (2010) e Lorenzo Gagli (2019). A difendere il titolo sarà invece il danese Rasmus Hojgaard (l'ultimo a vincere consecutivamente l'appuntamento fu l'inglese Matthew Fitzpatrick nel 2017 e nel 2018).