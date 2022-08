FedEx Cup, impresa McIlroy: è il primo a vincerla tre volte

Ad Atlanta e con una grande rimonta, Rory McIlroy firma l'impresa e conquista per la terza volta in carriera - impresa mai riuscita prima a nessuno - la FedEx Cup. Nel Tour Championship, ultimo atto dei play-offs del PGA Tour 2021-2022, con un totale di "-21" il nordirlandese ha superato al fotofinish l'americano Scottie Scheffler, numero 1 mondiale, e il sudcoreano Sungjae Im, entrambi secondi con "-20". Il successo ha fruttato a McIlroy 18 milioni di dollari, permettendogli di festeggiare il 22° successo sul massimo circuito statunitense maschile e di salire dal 4° al 3° posto nel ranking mondiale. "Che settimana, che gioia! Metà di questa coppa se la merita Scheffler, un grande competitor. Ma lui quest'anno ha già fatto suo il The Masters mentre io ora posso godermi questo riconoscimento. Credo nel gioco del golf, nei professionisti di questo tour, il posto migliore che possa esserci. E' un momento di grande orgoglio per me e il PGA Tour, abbiamo avuto momenti duri ma lo spettacolo di oggi ci ripaga di tutto", la gioia di McIlroy, che all'East Lake Golf Club (par 70) si è reso protagonista di una rimonta super.