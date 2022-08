Smith alla Superlega araba per 100 milioni: "Offerta irrinunciabile"

"Il denaro ha rappresentato sicuramente un fattore determinante per la mia decisione". Cameron Smith, numero 2 mondiale, in una intervista a Golf Digest ha spiegato che la sua scelta di lasciare il PGA Tour per passare alla Superlega araba, è frutto di un'offerta irrinunciabile. La LIV Golf per l'ingaggio dell'australiano ha messo sul piatto 100 milioni di dollari, offrendo lui un contratto pluriennale. Inoltre, il 29enne ci tiene a sottolineare che per lui, in ogni caso, “la cosa più importante è che il programma è davvero allettante”. Infine, conclude: “Potrò trascorrere più tempo a casa in Australia e forse anche organizzare un evento laggiù. Fino a questo momento non ho potuto farlo e la possibilità di riavere quella parte della mia vita è stata molto allettante”.