Open d'Italia, con McIlroy a Roma anche i fratelli Molinari

Non solo Rory McIlroy. Si allunga la lista dei campioni che giocheranno la 79esima edizione dell'Open d'Italia. Insieme al numero 3 mondiale, dal 15 al 18 settembre al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio (Roma) scenderanno in campo, tra gli altri, l'inglese Matt Fitzpatrick e il norvegese Viktor Hovland, rispettivamente al decimo e all'undicesimo posto del world ranking. Tra i campioni Major, con McIlroy e Fitzpatrick, ecco pure Francesco Molinari. Il torinese, che ha vinto l'Open d'Italia nel 2006 e nel 2016, inseguirà il tris di successi. Un Open d'Italia con vista Ryder Cup. Sul percorso che ospiterà nel 2023 la sfida tra Vecchio Continente e Usa, ci sarà inoltre Luke Donald, capitano del team Europe. Con lui all'appello pure i suoi vice: il torinese Edoardo Molinari e il danese Thomas Bjorn. E a proposito di danesi, tra i past winner non mancheranno Nicolai Hojgaard (vincitore lo scorso anno) e Thorbjorn Olesen (2018). Nel field spazio dunque all'inglese Tyrrell Hatton, vincitore nel 2017. Tra gli azzurri, punteranno a un ruolo da protagonisti il vicentino Guido Migliozzi e i romani Renato Paratore e Filippo Celli.