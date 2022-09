Superlega, Wolff e Gooch in testa a Boston. Delude Mickelson

Matthew Wolff e Talor Gooch sono i protagonisti del The Invitation, il quarto appuntamento del 2022 della Superlega araba di golf in corso di svolgimento a Boston. Dopo il primo round i due statunitensi condividono la vetta della classifica con uno score di 63 (-7) colpi. Al terzo posto Cameron Smith. L'australiano, secondo nel world ranking ha fatto registrare un punteggio di 64 (-6) al fianco del cileno Joaquin Niemann, anche lui alla prima gara ufficiale su questo circuito. Avvio soft per Dustin Johnson, 10/o con 67 (-3) al pari di altri sette concorrenti. In ritardo Bryson DeChambeau e Patrick Reed, solo 23/i con 69 (-1). Delude Phil Mickelson, 45/o con 74 (+4).