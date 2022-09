Open d'Italia, secondo giro al via: "Hole in one" di Quesne

Al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio (Roma), dopo l'interruzione di ieri (il torneo è iniziato con un'ora di ritardo per maltempo ed è stato poi sospeso per l'arrivo dell'oscurità), si è concluso il primo round dell'Open d'Italia. Subito dopo, è iniziato - all'insegna dello spettacolo - il secondo. Il francese Julien Quesne, che ha vinto l'Open d'Italia nel 2013, ha realizzato una "hole in one" alla buca 4 (par 3), utilizzando un ferro 9 da 187 yards (171 metri). Nel 2021 a firmare l'impresa, ma alla buca 7 (par 3), fu Edoardo Molinari. C'è attesa ora per i big. L'inglese Matt Fitzpatrick, numero 11 al mondo che ha chiuso da solo in testa alla classifica il round d'apertura, è già in campo. Mentre comincerà alle 14:20 il secondo giro di Rory McIlroy, secondo nel world ranking, Francesco Molinari, chiamato alla reazione, e Nicolai Hojgaard, campione in carica.