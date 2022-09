Scheffler leader del Golf mondiale, MacIntyre vicino alla Top 50

ROMA - Non ci sono grandi novità nella classifica mondiale del golf maschile che in questa settimana fa registrare un unico cambiamento nei primi dieci posti. L'inglese Matt Fitzpatrick, 'runner-up' a Roma nella 79ª edizione dell'Open d'Italia, torna nella Top 10 scavalcando il norvegese Viktor Hovland che scivola ora in 11ª posizione.