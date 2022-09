Open de France, da Edo Molinari a Migliozzi: presenti 5 azzurri

Tre anni dopo l'ultima volta torna, nel calendario del DP World Tour, l'Open de France. Dal 22 al 25 settembre, al Le Golf National di Guyancourt (vicino a Parigi), sul campo che nel 2018 ha ospitato la Ryder Cup, saranno cinque gli italiani in gara nella 104ª edizione dell'evento (nato nel 1906 e annullato per Covid-19 nel 2020 e nel 2021). Con Edoardo Molinari, miglior azzurro a Roma all'Open d'Italia, ecco anche Guido Migliozzi, Renato Paratore, Francesco Laporta e Lorenzo Gagli. Due i successi italiani nella competizione, firmati rispettivamente da Ugo Grappasonni nel 1949 e da Costantino Rocca nel 1993. A difendere il titolo conquistato nel 2019 sarà il belga Nicolas Colsaerts che, tre anni fa, è tornato a vincere sette anni dopo l'ultima volta. In gara, tra i favoriti della vigilia, anche lo scozzese Robert MacIntyre, reduce dall'affermazione all'Open d'Italia dove ha superato, alla prima buca del play-off, l'inglese Matt Fitzpatrick, numero 10 mondiale.