Presidents Cup, trionfo Usa: International Team ancora ko

Gli Stati Uniti vincono a Charlotte la 14ª edizione della Presidents Cup e festeggiano il nono successo consecutivo nell'evento. Nel North Carolina, niente da fare per l'International Team (giocatori europei esclusi), battuti dai padroni di casa con il punteggio di 17,5-12,5. A firmare il punto decisivo, il californiano Xander Schauffele, medaglia d'oro ai Giochi di Tokyo. Appuntamento da ricordare per Jordan Spieth, sesto giocatore americano ad aver vinto cinque incontri su cinque nella kermesse. Unica nota negativa, per la compagine a stelle e strisce, il deludente rendimento di Scottie Scheffler. Un solo pareggio, tre sconfitte e una esclusione. Questo il bottino del numero 1 al mondo, ko anche nel singolo contro il colombiano Sebastian Munoz. Niente da fare per l'International Team di Trevor Immelman, che ha sì provato la rimonta nel terzo giorno di gara, senza però mai entrare realmente in partita. E adesso il bilancio è di 12 successi Usa, un pareggio e una sola vittoria dell'International Team.