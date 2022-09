Golf, Tiger Woods caddie del figlio: Charlie a un passo dal successo

ROMA - Di padre in figlio. Charlie Woods sulle orme del padre. Il golf gli scorre nelle vene, eppure ha soltanto tredici anni. Nell'ultimo round del Notah Begay III Junior Golf National Championship, il ragazzo ha avuto al proprio fianco - come caddie - il padre Tiger. La prestazione di Woods jr è stata apprezzata, anche grazie ai consigli di papà che lo hanno saputo indirizzare al meglio. “Mi ha detto di rimanere paziente - ha dichiarato il ragazzo - ho giocato in maniera costante”.