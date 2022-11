Hamilton scommette sul green: investe nella start up di Woods e McIlroy

A due numeri uno del golf se ne aggiunge uno della Formula 1 . Lewis Hamilton scende simbolicamente sul green e diventa uno dei primi importanti investitori della ' Tmrw Sports ', la start up tecnologica fondata nello scorso agosto da Tiger Woods e Rory McIlroy . Il pilota inglese della Mercedes ha deciso dunque di sostenere il nuovo progetto dei due assi del golf, nato come una risposta alla LIV Golf , il circuito separatista del green.

Tmrw Sport, non solo Hamilton: ecco gli altri investitori

Dopo Hamilton, la 'Tmrw Sport' potrebbe accogliere nuovi soci di spicco come Serena Williams e Roger Federer, per molti in procinto di entrare a breve termine nella lista dei grandi investitori della start up. Un progetto avveniristico che, dal 2024, darà il via alla The Golf League: protagonista del nuovo e innovativo torneo sarà la tecnologia, secondo un approccio 'progressista', tra simulazioni anche virtuali e sfide che potrebbero giocarsi all'interno di stadi.