World Championship, crollo Molinari in Messico: fuga Henley

CANCUN (MESSICO) - Conferme e delusioni nel terzo round del World Wide Technology Championship at Mayakoba. A Playa del Carmen (sud di Cancun) , nel torneo del Pga Tour in corso di svolgimento in Messico , crollo per Francesco Molinari : il 39enne azzurro, con un parziale di 77 (+6) su un totale di 211 (64 70 77, -2) scivola dalla 14esima alla 68esima posizione : un solo birdie, cinque bogey e un doppio bogey per il torinese. Terzo al termine del primo giro, l'azzurro cede poi alla distanza. Sul percorso del El Camaléon Gc (par 71), è Russell Henley a fare il vuoto dietro di sé. Con un'altra grande prova, l'americano allunga in vetta alla classifica e, con 191 (63 63 65, -22) colpi, a 18 buche dalla fine vede vicinissimo il trionfo. Il 33enne di Macon , che vanta già tre affermazioni sul Pga Tour , non vince però sul circuito dall' aprile 2017 (si trattava dello Houston Open ).

Gordon e Kizzire staccati

Dietro Henley, distanti sei colpi, inseguono a fatica i suoi connazionali Will Gordon e Patton Kizzire (che ha conquistato il World Championship nel 2017), entrambi al secondo posto con 197 (-16), davanti all'irlandese Seamus Power che occupa la quarta posizione con 198 (-15), autore di una buca in uno alla 8 (par 3), da 151 yards (138 metri). Reduce dall'exploit al Bermuda Championship, in Messico Power continua a regalare magie. Nel "moving day", per lui prova bogey free con anche quattro birdie e un eagle (alla buca 11, par 4). "Hole in one" anche per Greyson Sigg che realizza il capolavoro alla buca 10 (par 3) da 200 yards (182 metri). Salgono così a tre gli "ace" del torneo (nel secondo giro la prodezza di Bryan Harman), con Sigg che ora è settimo con 200 (-12) al fianco, tra gli altri, del norvegese Viktor Hovland, re della competizione nel 2020 e nel 2021. Difficoltà evidenti per Scottie Scheffler: il secondo giocatore del mondo è 35° con 204 (-9) e non ha alcuna chance di vittoria.