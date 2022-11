Golf, RSM Classic: Molinari subito fuori

Continua il momento no di Francesco Molinari. Negli Stati Uniti, il torinese è uscito al taglio al The RSM Classic, ultimo torneo ufficiale dell'anno solare del PGA Tour. A St. Simons Island (Georgia), con un totale di 141 (67 74, -1) colpi, Molinari ha salutato la competizione dopo un giro sull'altalena in 74 (+2), con tre bogey e un birdie. Niente da fare, dunque, per Chicco Molinari. In un evento che a metà gara vede in testa, con 130 (-12) colpi, gli americani Andrew Putnam, Harry Higgs e Cole Hammer, con quest'ultimo già leader al termine del primo round. L'appuntamento si disputa su due differenti percorsi: il Seaside (par 70) e il Plantation (par 72) del Sea Island GC e vede al 4/o posto con 131 (-11) gli statunitensi Joel Dahmen, Beau Hossler e Sahith Theegala. Dominio americano fin qui in Georgia. Dove in palio c'è un montepremi di 8.100.000 dollari di cui 1.458.000 andrà al vincitore.