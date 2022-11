Tiger Woods, all'asta la pallina del primo 'hole in one': la cifra è pazzesca!

Che fosse una pallina speciale, guardando il giovane Tiger Woods all'opera, qualcuno lo aveva forse intuito già nel settembre del 1996 quando il golfista statunitense, al debutto da professionista negli Usa, la utilizzò per realizzare la sua prima 'hole in one' alla buca 14 (par 3) del Greater Milwaukee Open. E oggi, a 26 anni di distanza, quella stessa pallina è stata venduta all'asta per 186.000 dollari (circa 179.000 euro).