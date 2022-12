Hero Challenge, un poker al comando: con Hovland anche Morikawa, Kim e Straka

ALBANY (USA) - Regna l'equilibrio dopo il primo giro dell' Hero World Challenge , torneo non ufficiale del PGA Tour in scena alle Bahamas . Sono quattro i leader: il norvegese Viktor Hovland (campione in carica), l'americano Collin Morikawa , il sudcoreano Tom Kim e l'austriaco Sepp Straka , entrato nel field in extremis dopo il ko per infortunio di Tiger Woods .

Bagarre in vetta

Ad Albany, sull'isola di New Providence, guidano la classifica con uno score di 69 (-3) colpi, uno di vantaggio nei confronti dello statunitense Sam Burns, quinto con 70 (-2). All'Albany Golf Course (par 72) è dunque bagarre in vetta. Mai, nella storia della competizione, che quest'anno festeggia la 23esima edizione, c'erano stati quattro concorrenti al comando. E ora Hovland, numero 12 al mondo, punta a diventare il primo giocatore dal 2006-2007 (Woods) a vincere consecutivamente la kermesse. Grande inizio pure per Kim, l'unico tra i 20 concorrenti in campo ad aver fatto registrare una prova bogey free. Per quel che riguarda gli altri big, Scottie Scheffler - secondo nel 2021 - è nono con 72 (par) al fianco di Tony Finau, Justin Thomas e Xander Schauffele. Mentre lo spagnolo Jon Rahm è 13esimo con 73 (+1). L'appuntamento, organizzato con la collaborazione della fondazione di Tiger Woods, mette in palio 3.500.000 di dollari, di cui 1.000.000 andrà al vincitore.