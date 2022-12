Molinari unica speranza italiana in Sudafrica al DP World Tour 2023

Edoardo Molinari è l'unica speranza italiana in Sudafrica al DP World Tour 2023, evento tornato a disputarsi dopo l'annullamento per Covid nel 2021 che dall'8 all'11 dicembre sarà di scena a Malelane con l' Alfred Dunhill Championship per la terza e ultima gara sul percorso del Leopard Creek CC. Molinari, dopo il nono posto nel South African Open, sarà l'unico azzurro in campo: proverà a togliere il titolo a Christiaan Bezuidenhout, campione nel 2020.

Gli avversari

Da Louis Oosthuizen (campione Major, ha vinto il The Open nel 2010) a Daniel Van Tonder, da Charl Schwartzel (che vanta il record di affermazioni, quattro, nella storia della competizione) a Shaun Norris passando per Dean Burmester, Branden Grace (a segno nel 2014), George Coetzee, Erik Van Rooyen e Jaco Prinsloo. Con Lawrence e Bezuidenhout, questi i sudafricani in gara più attesi. Senza dimenticare Ernie Els, leggenda del green che ha trionfato nel 2005 e che troverà in campo, tra gli altri, il nipote-collega Jovan Rebula. Els giocherà i primi due round con Edoardo Molinari e Christian Maas. I riflettori saranno puntati inoltre sugli spagnoli Adrian Otaegui e Jorge Campillo, ma anche sull'inglese Eddie Pepperell e sullo scozzese Scott Jamieson. Il torneo metterà in palio 1.500.000 euro.