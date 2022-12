Favola Liti: dalla doppia laurea all'Lpga Tour, con gli Usa nel destino

Impresa in Alabama per Roberta Liti che stacca il pass per giocare, nel 2023, sul LPGA Tour . Il prossimo anno, sul massimo circuito americano femminile , la proette toscana sfiderà tutte le migliori al mondo. Un risultato di prestigio per la 27enne di Colle di Val d'Elsa (Siena) che ha concluso al 38esimo posto con 562 (-12) colpi la fase conclusiva delle LPGA Q-Series (sulla distanza di 144 buche).

Gli Usa nel destino

La Liti, che in questi anni si è messa in mostra sull'Epson Tour (un quinto posto nel Symetra Classic 2020 come miglior risulato), il secondo circuito statunitense in rosa, ha conquistato una 'carta' categoria 15 che le permetterà di giocare molti appuntamenti del LPGA Tour 2023. Gli Usa nel destino per la toscana, che ha infatti conseguito in Arizona una doppia laurea in Business e Management (Sports and Media Studies), abbinando lo sport e il golf allo studio. Settima al Ladies Italian Open sia nel 2021 che nel 2022, ha ora coronato il sogno di potersi confrontare con le migliori golfiste al mondo.