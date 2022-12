Keith Pelley nuovo Chairman dell'IGF 

Keith Pelley, già Chief Executive del gruppo European Tour, è il nuovo Chairman dell'International Golf Federation. Mentre Annika Sorenstam, membro della World Golf Hall of Fame, vincitrice di 10 Major, è stata confermata presidente della federazione sportiva internazionale riconosciuta dal Cio e che rappresenta il golf alle Olimpiadi. "Sono davvero onorato di ricoprire questo incarico così importante e prestigioso, non vedo l'ora di mettermi al lavoro per continuare a contribuire allo sviluppo del golf a livello globale, ribadendo l'inclusività di questo sport, davvero per tutti", la soddisfazione di Pelley.