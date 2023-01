Abu Dhabi Championship, show Italia: Migliozzi 2°, fratelli Molinari al 5° posto!

ABU DHABI (EMIRATI ARABI UNITI) - Show Italia negli Emirati Arabi Uniti : gli azzurri sono stati tra i grandi protagonisti del round di apertura dell' Abu Dhabi HSBC Championship . Nel primo evento stagionale delle Rolex Series del DP World Tour 2023, Guido Migliozzi è secondo con 65 (-7) (partito dalla buca 10 e protagonista con un eagle alla 1, par 4 e cinque birdie) a un solo colpo dalla vetta occupata da Luke Donald (per lui nove birdie, di cui quattro consecutivi nel finale, e un bogey), leader con 64 (-8). Mentre i fratelli Molinari , Francesco ed Edoardo , condividono la quinta posizione con 67 (-5). Prova senza macchie per Chicco Molinari che di birdie ne ha siglati cinque contro i sette del fratello Edoardo (per lui, però, anche due bogey).

Dopo il successo nell'Hero Cup - dove il team dell'Europa Continentale ha sconfitto la Gran Bretagna & Irlanda di Tommy Fleetwood - Migliozzi e Francesco Molinari continuano dunque a brillare. "Sono contento, ho giocato davvero bene da tee a green. La strada è ancora lunga ma sono soddisfatto per aver iniziato il torneo con il piede giusto", la soddisfazione di Migliozzi al termine del primo giro. Al fianco di Migliozzi, in 2/a posizione, c'è l'australiano Jason Scrivener. Mentre in 4/a con 66 (-6) ecco l'irlandese Seamus Power. Bagarre al 5/o posto dove con i Molinari ci sono altri cinque concorrenti. Mentre lo svedese Henrik Stenson è 12/o con 68 (-4). Stesso risultato anche per l'inglese Fleetwood. Avvio invece deludente per Thomas Pieters: il belga, campione nel 2022, è 84/o con 73 (+1).