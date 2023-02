Bale, esordio nel golf: che errore alla prima buca

"Non puoi essere così bravo"

Bale non si è però lasciato scoraggiare, riuscendo ugualmente a rimanere nel par. Nelle restanti buche si è fatto apprezzare con una serie di buoni colpi. Il campione degli Us Open Matt Fitzpatrick e il numero 3 del mondo Jon Rahm, lo hanno elogiato. "Ho detto a Gareth, non puoi essere così bravo nel calcio professionistico e nel golf allo stesso tempo, semplicemente non sembra giusto", ha detto Rahm, scherzando.