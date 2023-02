I giocatori che hanno lasciato il Pga Tour o il Dp World Tour, per passare alla Superlega araba, potranno partecipare anche alla 151esima edizione del The Open, ultimo Major maschile di golf del 2023. La Federazione internazionale ha infatti pubblicato un elenco di giocatori che possono vantare già un pass per disputare il torneo. Tra questi anche il campione in carica Smith, Henrik Stenson, Mickelson, Johnson, Bryson DeChambeau e Koepka.