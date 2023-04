Il dramma di Tiger Woods commuove il golf: “Un dolore costante"

ROMA - "Un dolore costante". Così Tiger Woods risponde ai cronisti che gli chiedono come sta dopo i primo colpi all' Augusta Masters 2023 , il 25° della carriera per il 47enne campione californiano apparso affaticato e claudicante.

La sofferenza di Tiger

Tutto questo a causa del terribile incidente d'auto che lo vide coinvolto nel febbraio del 2021, in seguito al quale si resero necessari nove interventi chirurgici (cinque alla schiena) e diverse placche e viti per evitargli l'amputazione della gamba destra, con il perone e la tibia che erano andati in frantumi come il piede e la caviglia. Infortuni di cui TIger Wood mostra ancora i segni e paga ancora le conseguenze, soprattutto alla gamba: "Mi fa male" ha spiegato ai cronisti in Georgia commuovendo gli appassionati di golf di tutto il mondo. "Quell'incidente non ha avuto solo conseguenze fisiche – ha spiegato di recente in un'intervista al 'New York Post' il suo storico caddie Joe La Cava -. Ne è rimasto provato dal punto di vista mentale, perché lo vedo che si sforza di sopportare il dolore".