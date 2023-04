Tiger Woods e le immagini scioccanti in tv: "Dolore insopportabile, cammina a malapena"

Il calvario di Tiger Woods

Woodsè apparso negli ultimi video dolorante e zoppicante. "Non è come vorrei – aveva dichiarato in una recente intervista – ma sono fortunato ad avere ancora questa gamba. Non è più come prima, me l'hanno ricostruita ma è ancora mia. È dura e so che lo sarà sempre di più perché l'abilità e la resistenza del mio arto col passare del tempo non saranno più le stesse. Ecco perché non posso più preparare e giocare tutti i tornei che voglio". Woods ha subito un terribile incidente automobilistico nel febbraio del 2021, in seguito al quale si resero necessari nove interventi chirurgici (cinque alla schiena) e diverse placche e viti per evitargli l'amputazione della gamba destra, con il perone e la tibia che erano andati in frantumi come il piede e la caviglia. Infortuni dai quali non si è più ripreso completamente.